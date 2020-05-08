Дуров детально объяснил, почему не стоит переезжать в США

Москва, 8 мая. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подробно объяснил, почему Кремниевая долина и США не являются лучшим местом для жизни и работы.

Дуров прокомментировал фильм блогера Юрия Дудя «Как устроена IT-столица мира», рассказывающий о программистах, которые переехали в Сан-Франциско.

В своем Telegram-канале основатель соцсети «ВКонтакте» отметил, что знаком с героями фильма, и в частных беседах они озвучивали противоположную точку зрения, критикуя жизнь и работу в Кремниевой долине. Дуров подчеркнул, что Соединенные Штаты являются полицейским государством с «дорогой и неэффективной» системой здравоохранения.

«Процент заключенных в Америке в десять раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии. Если Вы думаете, что вас это не коснется, я бы не был так уверен», — пишет программист.

Он также напомнил о высоких налогах в США, который могут составлять до половины заработка. Кроме того, Кремниевая долина, по его словам, — это «несколько деревень с ограниченной культурной жизнью», а Сан-Франциско «обладает высоким уровнем преступности».

«Качество среднего образования ниже, чем в остальных развитых странах», — добавил он, обратив внимание на тот факт, что на чемпионатах по программированию в США первые места достаются этническим китайцам.

Дуров напомнил также о дороговизне разработок в Штатах и слабых перспективах американского рынка в XXI веке.

«США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса. Уверен, что при наличии выбора всем желающим покинуть Восточную Европу обязательно стоит рассмотреть другие варианты», — заключил Дуров.

Напомним, в 2017 году основатель Telegram заявил, что решил поселиться в Дубае (ОАЭ) из-за благоприятных налоговых условий, передавал RT. Свое решение он назвал делом принципа, добавив, что сегодня «многие люди в западном мире не осознают, насколько налоги ограничивают их возможности».