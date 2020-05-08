Дочь Брэда Питта начала называть его бывшую жену «мамой»

Лос-Анджелес, 8 мая. Дочь голливудских актеров Брэдда Питта и Анджелины Джоли Шайло выразила желание начать ближе общаться с актрисой Дженифер Энистон, бывшей супругой Питта. Как пишет австралийское издание New Idea Magazine, тринадцатилетняя девочка называет Энистон «мамой».

Столь тесное общение дочери Питта с его бывшей женой стало причиной слухов о возможном воссоединении пары. Также журналисты отметили, что Шайло работает в новом проекта Энистон. Стоит напомнить, что Джоли запрещает своим детям видеться с бывшей женой Питта.

«Шайло очень любит свою маму. Она любит обоих родителей. Но сейчас она хочет проводить больше времени с отцом», — сообщает инсайдер издания.

В прессе неоднократно отмечалось, у Джоли непростые отношения со своей дочерью. Так, в конце прошлого года стало известно, что Шайло официально сменила имя на Джон и готовится к операции по смене пола.

Недавно Джоли в колонке для издания Time призналась, что две ее дочери перенесли тяжелые операции из-за проблем со здоровьем. Подробности диагнозов детей звезда раскрывать не стала.

У Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон, дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое из них — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми актрисы и ее уже бывшего супруга Брэда Питта.

В феврале в прессе появились сообщения о планах Джоли усыновить еще одного ребенка. СМИ указывали, что актриса стала активно посещать детские дома в Сирии, Гаити, Эфиопии и других африканских странах.