Джиган поблагодарил Самойлову за помощь

Москва, 8 мая. Рэпер Джиган поблагодарил мать своих четверых детей, Оксану Самойлову за помощь, которую она оказывала ему в тяжелые времена. Фотографию из семейного архива исполнитель опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На всех фотографиях, которые Джиган выкладывает в последнее время в своем блоге, присутствуют дети. Таким образом музыкант пытается заслужить прощение у супруги, которая подала на развод после очередного скандала. Так, в профиле исполнителя появился снимок, который был сделан до рождения сына Давида. На фотографии запечатлены три дочки и супруга популярного исполнителя. Джиган также продублировал снимок в Stories, добавив к нему надписи «Оставайтесь дома» и «Спасибо за помощь».

Напомним, ранее Самойлова официально подала на развод. Соответствующий документ появился на сайте Московского городского суда. Пока известная модель тверда в своем намерении разорвать отношения с бывшим возлюбленным и отцом четверых ее детей. Напомним, что поводом для этого послужили неадекватное поведение Джигана, пагубные зависимости и вскрывшиеся факты его измен.

Самойловой было сложно принять навалившиеся семейные проблемы, особенно с учетом того, что она осталась одна с детьми, младшему из которых всего три месяца. Однако модель решила быть сильной, чтобы продолжать самостоятельно обеспечивать наследникам достойную жизнь.

Позже решение супруги развестись прокомментировал сам Джиган. Он опубликовал пост, в котором заявил, что не желает расставаться с женой.