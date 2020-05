Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии NYT за статьи о России 

Вашингтон, 8 мая. Президент США Дональд Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии газете New York Times за критические материалы о России. Глава Белого дома подчеркнул, что «это были фейковые новости».

Ранее стало известно о присуждении Пулитцеровской премии коллективу New York Times «за серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни», о противоправных действиях, приписываемых российским властям.

Трамп в четверг, комментируя присуждение премии, заявил журналистам, что «это были фейковые новости». Он подчеркнул, что «Пулитцеровская премия должна быть возвращена немедленно».

«Пулитцеровский комитет, или кто там дает эту премии, — это позор, покуда они не заберут обратно эту премию», — отметил глава Белого дома.

Ранее новость о награждении газеты The New York Times Пулитцеровской премией прокомментировал российский предприниматель Евгений Пригожин, которого американские журналисты голословно обвиняли во «вмешательстве» в выборы в США. Он сравнил The New York Times с журналами «Мурзилка» и «Крокодил», а также напомнил, что сам Джозеф Пулитцер, в честь которого названа присуждаемая премия, известен как основатель желтой прессы.

Напомним, в 2017 году Министерство юстиции США назначило Роберта Мюллера на должность спецпрокурора для расследования «вмешательства РФ» в президентские выборы США 2016 года, в которых одержал победу Дональд Трамп. Почти за два года работы Мюллеру не удалось найти доказательств того, что Москва «оказывала влияние» на электоральный процесс в США.

Расследование, завершившееся провалом, обошлось американским налогоплательщикам более чем в 30 млн долларов. Выступив с итоговым докладом перед представителями прессы, Мюллер признал свое поражение и заявил, что подает в отставку, не обнаружив никаких доказательств «вины» России. Эксперты сошлись во мнении, что обвинения России являются частью внутриполитической борьбы между демократами и республиканцами.

Стоит добавить, что в середине марта окружной суд Колумбии удовлетворил ходатайство прокуратуры США о прекращении процесса в отношении компании «Конкорд», которую Вашингтон обвинял в якобы вмешательстве в американские выборы. По решению суда, с компаний Пригожина «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» были сняты все обвинения.