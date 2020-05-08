Москва, 8 мая. Министерство экономического развития направило на рассмотрение правительства законопроект, в соответствии с которым могут быть узаконены так называемые депозиты туроператоров. Если он будет принят, то туристические компании смогут на законных основания не возвращать своим клиентам деньги за отмененные туры, а оставлять их на своих счетах в виде депозитов. Туристы смогут использовать их для приобретения других туров или же вернуть с процентами через год.

С марта этого года туроператоры были вынуждены не возвращать своим клиентам деньги за отмененные из-за пандемии коронавируса туры. Сейчас эти средства заморожены на счетах туроператоров в качестве авансов за будущие поездки. Туристические фирмы подчеркнули, что как только ситуация с коронавирусом стабилизируется, эти средства можно будет использовать для оплаты поездок.

Минэкономразвития России предложило узаконить эту схему. Согласно предложенному законопроекту, правительство позволит формировать подобные «депозиты» в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, аналогичных сегодняшней пандемии коронавируса.

«Правительство получит право издать постановление, временно освобождающее туроператоров от обязанности возврата средств за турпакет – на срок, который установит само правительство», — отметили юристы АТОР.

Сейчас каждый оператор имеет свою форму подобных депозитов, но в случае принятия законопроекта она будет устанавливаться правительством.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 3,8 миллиона человек. От коронавируса скончалось более 265 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.