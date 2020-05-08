Создателю паблика «Омбудсмен полиции» Воронцову предъявили обвинения в вымогательстве

Москва, 8 мая. Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, задержанный ранее в Москве, обвиняется в вымогательстве. В настоящее время следствие намерено требовать его ареста, сообщили в Управлении информации и общественных связей московского ГУ МВД России.

Отмечается, что на данный момент Воронцов в соответствии с частью 2 статьи 163 УК РФ обвиняется в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

«Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует ТАСС начальника Управления Владимира Васенина.

Напомним, автор проекта «Омбудсмен полиции» был задержан в четверг, 7 мая. Сообщалось, что Воронцову инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера. Об обысках задержанный сообщил сам в своем Telegram-канале. При этом Воронцов не открыл дверь полиции, поэтому сотрудникам пришлось ее сломать. Осмотр квартиры проводился в присутствии бойцов спецназа.

Данный обыск стал вторым за месяц. Первый был проведен 14 апреля после того, как в Сети от имени Воронцова был опубликован фейк о том, что якобы курсантов военного учебного заведения в Петербурге, где 70% учащихся и офицеров заболели коронавирусной инфекцией, заставляют каждое утро делать зарядку. По данному факту было возбуждено уголовное дело о распространении ложной информации.