Вашингтон, 7 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым лишить Пулитцеровских премий журналистов, которые получили их за статьи о «сговоре» его штаба с Россией и так называемом «российском вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году. С таким заявлением он выступил на брифинге в Белом доме.

Трамп напомнил, что сообщения о «сговоре» и «российском вмешательстве» оказались в итоге ложными, несмотря продолжительные расследования спецпрокурора Роберта Мюллера и его команды.

«Всех этих <...> журналистов, которые получили Пулитцеровские премии, нужно заставить вернуть эти Пулитцеровские премии обратно. Потому что они все переврали. Потому что, если вы сегодня видели новые документы, которые были обнародованы, в них ясно видно, что не было абсолютно никакого сговора с Россией», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что считает присуждение Пулитцеровских премий несправедливым, так как журналисты получили их за публикацию ложных материалов.

Ранее новость о награждении газеты The New York Times Пулитцеровской премией прокомментировал российский предприниматель Евгений Пригожин, которого американские журналисты связывают с «вмешательством» в выборы в США. Он сравнил The New York Times с журналами «Мурзилка» и «Крокодил», а также напомнил, что сам Джозеф Пулитцер, в честь которого названа присуждаемая премия, известен как основатель желтой прессы.

Напомним, что «расследование» Мюллера о «российском вмешательстве», которое длилось два года и обошлось американским налогоплательщикам в десятки миллионов долларов, завершилось полным провалом.

После фиаско своего расследования Мюллер позорно бежал с поля боя, экстренно подав в отставку, однако бегство не спасло его от нового публичного позора: семичасового отчета перед конгрессменами, в ходе которого экс-спецпрокурор не смог связно ответить ни на один поставленный вопрос. Ответами остались не удовлетворены как республиканцы, так и демократы, настоявшие на слушаниях ради того, чтобы в очередной раз насолить президенту США Дональду Трампу и предсказуемо севшие в лужу.