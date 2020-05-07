Хирург Хорошев не исключил, что Бабкина может не вернуться на сцену после пневмонии

Москва, 7 мая. Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина после перенесенной двусторонней пневмонии может не вернуться на сцену, поскольку певица находится в зоне риска и вполне может подхватить болезнь снова. Об этом заявил военный врач Владимир Хорошев.

В апреле Бабкина была госпитализирована с пневмонией. Перед тем, как попасть в больницу, она почувствовала боль в сердце, помутнение в сознании и нехватку воздуха. Сейчас артистку уже выписали. Позднее она рассказала, что болезнь поразила 80% ее легких. 69-летняя Бабкина на личном примере показала, что инфекцию можно победить.

Хорошев в беседе с для Nation News отметил, что «Бабкиной повезло», поскольку «она человек с сильной иммунной системой».

«По всей видимости, она, если можно так сказать, схватила небольшое количество вируса. Ее альвеолы не были поражены и сурфактантная система, отвечающая за перенос кислорода из альвеол в кровеносную систему, оказалась защищена. Этому человеку просто повезло. Видимо, по жизни ей везет, начиная от таланта и кончая вот этим нынешним выздоровлением», — отметил хирург.

При этом он выразил опасения относительно дальнейшей творческой судьбы певицы. Хорошев напомнил, что Бабкина находится в зоне риска и вполне может подхватить болезнь снова. И данной ситуации стоит опасаться, пока не разработают действующую вакцину.

Напомним, Бабкина была госпитализирована еще в начале апреля. У нее была диагностирована «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом», однако позднее информацию о COVID-19 опровергли. Более семи дней певица провела в медикаментозной коме, в ходе которой состояние певицы стабилизировалось.

В настоящее время Бабкина восстанавливается после болезни. Артистку кормили с помощью зонда, она не могла самостоятельно передвигаться по палате. Певица признается, что была обессилена. Она выражает благодарность медикам, которые поставили ее на ноги, а также призвала всех россиян соблюдать режим самоизоляции и не рисковать здоровьем.