Минэкономразвития предложило изменить правила возврата денег за билеты при режиме ЧС

Москва, 7 мая. В России могут быть изменены правила возврата средств, потраченных гражданам на покупку билетов на самолет, поезд или другой транспорт при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Соответствующий законопроект подготовило Министерство экономического развития России.

Согласно предложению, изменения будут внесены в Кодекс торгового мореплавания, Кодекс внутреннего водного транспорта, Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. При введении режима ЧС или повышенной готовности, перевозчик сможет установить право в одностороннем порядке изменять договор перевозки или отказаться от его исполнения и возвратить пассажиру затраченные им деньги в порядке и сроке, установленном правительством, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила операции по возврату денег за билеты, аннулированные из-за пандемии коронавируса. Вместо них перевозчик ввел выдачу ваучеров. В свою очередь заместитель главреда журнала «Авиапанорама» Владимир Попов призвал россиян войти в положение «Аэрофлота» и согласиться на ваучеры вместо денег за «сгоревшие» билеты.

Позже профильная Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта выступила с инициативой узаконить выдачу ваучеров вместо возврата средств, потраченных на авиабилеты. Организация объяснила такую необходимость недостатком у авиакомпаний свободных денежных средств.