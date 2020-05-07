Трамп заявил, что сотрудничеству России и США мешало фейковое расследование Мюллера

Вашингтон, 7 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудничеству Москвы и Вашингтона мешало фейковое расследование о «российском вмешательстве». По его словам, он обсудил эту тему со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся в этот четверг. Среди прочих тем, два лидера обменялись поздравлениям в связи с 75-летием Победы на фашизмом, а также обсудили ряд важных тем, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям.

«Вся эта история с обманом вокруг России очень серьезно ударила по [возможности] России и США вести дела. Они (Россия. – Прим. ФАН) очень важная страна, мы же самая сильная страна. Почему мы не можем вести дела друг с другом? История с обманом вокруг России абсолютно бесчестна, что делает очень сложным для нас выстраивание отношений», — заявил Трамп, выступая на брифинге в Белом доме.

Отметим, что Трамп уже выступал с таким заявлением. Летом 2019 года он подверг критике спецпрокурора Роберта Мюллера и проводимое им «расследование» о так называемом «российском вмешательстве». Выступая в эфире Fox News, Трамп заявил, что США и Россия могли бы иметь хорошие отношения, но организованная Мюллером и его командой «охота на ведьм» испортила их.

Напомним, что на протяжении нескольких лет после избрания Дональда Трампа главой Белого дома, политики и общественники в Вашингтоне убеждали весь мир в том, что будто бы Москва «приказала вмешаться» в выборы и посадить «нужного ей человека» в кресло американского президента. Служить этой цели должен был и 400-страничный доклад Мюллера, на страницах которого рассказывается о «троллях Кремля».

Мюллер два года расследовал так называемое «российское вмешательство» в выборы президента США. Для этого ему были выделены 35 миллионов долларов, а к делу были подключены 20 серьезных профессиональных юристов и 42 агента ФБР. Однако американский спецпрокурор был вынужден признать, что доказательств не существует — вмешательства не было.