Черниговский назвал способ победить алкоголизацию населения в России

Санкт-Петербург, 7 мая. России необходимо менять структуру потребления алкоголя, выводя ее на цивилизованный вектор, чтобы снизить алкоголизацию населения. Об этом в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» заявил гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук, эксперт профильной комиссии Заксобрания Петербурга Максим Черниговский.

Модератор дискуссии, гендиректор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев обратил внимание на тот факт, что Россию часто называют лидером рейтинга по среднедушевому потреблению. При этом параллельно появляются публикации, опровергающие эти данные.

Черниговский подчеркнул, что в данном вопросе «эксперты лукавят», поскольку статистику «можно повернуть в разные стороны».

«В пересчете на абсолютный алкоголь, содержание спирта в алкогольной продукции — по этому показателю Россия действительно во второй десятке, это правда. С другой стороны, мы занимаем первое место по потреблению крепкого алкоголя в мире, у нас высочайший уровень алкоголизации среди несовершеннолетних. У нас структура потребления совершенно ужасная: 80% всей продукции в пересчете на абсолютный алкоголь — это продажа пива и водки и 20% — все остальное», — ответил эксперт.

Он особенно отметил, что «ворота к алкоголизации ведут через высокое потребление крепкого алкоголя».

«В разных странах были эксперименты, и все пришли к одному, что нужно не запрещать продажу алкогольной продукции, а менять структуру потребления, то есть посредством акцизов снижать потребление крепкого алкоголя и увеличивать потребление винодельческой продукции», — считает гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка».

Он напомнил, что в западных странах преобладают дешевые вина и дорогой крепкий алкоголь. В России же ситуация обратная: крепкий алкоголь сравнительно недорог, а цены на среднее вино высоки.

При этом заявления о том, что Россия является самой опасной страной в части алкоголизации населения, эксперт назвал штампом. В частности, он привел в пример Молдавию, где крайне высокое потребление алкоголя. А также Чехию, где другая структура: в пересчете на абсолютный алкоголь на душу населения 80% — это пиво.