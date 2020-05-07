Путин принял предложение Трампа направить из США в РФ аппараты ИВЛ

Вашингтон, 7 мая. Президент России Владимир Путин принял предложение главы Белого дома Дональда Трампа направить в РФ аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что аппараты ИВЛ будут доставлены в Россию в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, охватившей в последние месяцы весь мир. При этом издание Bloomberg отмечает, что президент США Дональд Трамп положительно оценил переговоры с лидером России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг, 7 мая. Как отмечала пресс-служба президента РФ, во время обсуждения ситуации, связанной с распространением коронавируса, главами государств была дана позитивная оценка двустороннему сотрудничеству. Также было оговорено дальнейшее наращивание координации в данном направлении. Пресс-служба президента РФ отмечала, что с американской стороны предложено направить в Россию партию медицинского оборудования.

Ранее российская сторона направила в Нью-Йорк самолет Ан-124 «Руслан» с медицинским оборудованием для США. Тогда посол РФ в США Анатолий Антонов сообщал, что борт доставил необходимые для спасения американцев оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.

Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о признательности президента США за оказанную Россией помощь в борьбе с коронавирусом и его готовности ответной поддержки в случае необходимости.