Вынудит ли коронавирус ввести в России сухой закон



Проблеме борьбы с алкоголизацией населения на фоне эпидемии, вызванной коронавирусом был посвящен очередной круглый стол, которую провело Федеральное агентство новостей в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Пресс-конференция приурочена к громкой дате — 35 лет назад 7 мая 1985 года в СССР было принято знаменитое постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Девизом антиалкогольной компании, запущенной тогдашним руководителем СССР Михаилом Горбачевым, стал лозунг «Трезвость — норма жизни».

И, действительно, на какое-то время пить (во всяком случае по официальной статистике) стали меньше, но трезвость нормой жизни в нашей стране так и не стала. Однако за время антиалкогольной кампании успели вырубить уникальные виноградники, уничтожив отечественное виноделие, а народ быстро нашел замену официальному алкоголю. Стране был нанесен серьезный экономический урон, и в итоге, «сухой закон» Михаила Горбачева стал одним из гвоздей в крышке гроба СССР.

Как, проводя антиалкогольную кампанию, не повторить ошибок прошлого? Нужен ли сегодня России сухой закон, особенно, если учесть, что во время режима самоизоляции люди стали больше пить? Трезвеет ли наша молодежь, актуален ли новый лозунг «Русский — значит трезвый»?

Эти и многие другие вопросы обсуждались в прямом эфире в Медиацентре «Патриот». Модераторами дискуссии выступили гендиректор ФАН Евгений Зубарев и журналист Артемий Галицын.

Первым по теме выступил член Общественной палаты Российской Федерации и руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он категорически не согласился с расхожим утверждением, что последний гвоздь в крышку гроба Советского Союза вбила именно антиалкогольная кампания Михаила Горбачева.

«Главным гвоздем было прежде всего предательство партийной номенклатуры, — заявил гость пресс-центра. — Которая в начале 70-х решила, что бюджет можно подправить «водочными» деньгами и стала активно спаивать население. Было подсчитано, что на одну копейку, затраченную на производство этого спиртного напитка, выходило до рубля конечной прибыли. Но, погнавшись за этим рублем, государство потеряло намного больше, чем приобрело: потери среди населения всего за 10 лет оказались такими катастрофичными, что правительство впопыхах принялось исправлять плоды собственной алчности, впадая уже в другую крайность. Отсюда и вырубка виноградников, и многое другие сумасбродные решения, которые не имели ничего общего с качественным регулированием алкогольного рынка».

Хамзаев поддержал действия некоторых региональных властей, принявших ограничительные меры относительно продажи алкоголя во время эпидемии коронавируса. По его словам, в ситуации, максимально приближенной к чрезвычайной, первое, что должно сделать государство — это блокировать продажу спиртных напитков, последствия употребления которых могут оказаться опасны. Вместе с тем эксперт не согласился, что алкоголь, будучи запрещенным, будет неизбежно заменяться наркотиками — чтобы этого не происходило, государство должно вести комплексную работу по обеспечению трудовой и спортивной занятости населения.

«Алкоголь — это социально опасное явление, смертельный наркотик, с которым нужно профессионально и точечно бороться. Только так мы сможем защитить нашу нацию от вымирания», — резюмировал Хамзаев.

Генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский сравнил борьбу с алкоголизмом с борьбой с коррупцией: победить в ней, по его словам, невозможно.

«Я считаю ее попросту бесполезной, — сказал гость пресс-конференции. — С чем действительно надо бороться, так это с нелегальным алкогольным рынком, который из-за отсутствия регулирования и контроля за качеством продукции представляет большую опасность для его потребителей. По данным Росалкогольрегулирования в сегменте крепких спиртных напитков (грубо говоря, водки) до 30% от их общего количества — это контрафакт, который за год в нашей стране уносит до 12 тысяч человек. Вдумайтесь в эту цифру!».

Черниговский призвал правоохранительные органы разобраться с реализуемой через Интернет «псевдоалкогольной продукцией». По его словам, при серьезном подходе этот криминальный рынок можно уничтожить в течении 2–3 недель.

В отличии от Хамзаева, эксперт не согласился с введенными рядом регионов ограничениями на продажу алкоголя.

«Вы знаете, запрещать — дело нехитрое, — сказал гость пресс-конференции. — Но, если при этом ничего не поощрять, то что останется делать простому человеку? Правильно — с горя напиться! Таким образом, избыточные меры контроля заставляют простого потребителя обратить свое внимание на нелегальный рынок, где его скорее всего отравят».

Вице-президент холдинга «Русский стандарт» и президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев согласился с мнением предыдущего спикера о том, что запрет на продажу алкоголя может стать большой проблемой для здоровья населения, вынужденного обратиться к нелегальным производителям. Однако последнее происходит также и из-за дороговизны акцизов.

«Они у нас одни больших в мире, — сказал гость пресс-конференции. — И это, конечно же, толкает потребителей спиртных напитков прямо в руки бутлегерам, которым становится крайне выгодно заниматься подобным видом деятельности. Пример: бутылка дешевой водки сейчас стоит 235 рублей. Из них 180 — это цена акцизной марки. Обходясь без нее, производитель в состоянии получить просто гигантский доход. А если соотнести стоимость этого акциза со средней заработной платой в стране, то получится, что цены на алкоголь у нас крайне высокие».

Косачев призвал как минимум остановить рост акцизов — иначе вместе с ними будет расти и доля нелегального алкогольного рынка, которая и без того составляет 35%.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый рассказал об успехах государственной политики в борьбе с алкоголизацией населения: по его словам, потребление спиртосодержащей продукции за последние 10 лет снизилось до 40%. При этом сенатор не нашел особого смысла в запретительных мерах, которые некоторые регионы ввели в отношении алкоголя».

«Люди и без того сильно напряжены, — считает парламентарий. — Так что не думаю, что, отстранив их от легального алкогольного рынка, мы решим какую-либо проблему. Жизнь показывает, что таким образом лишь увеличится потребление контрафакта. Намного эффективнее, чем прямой запрет алкоголя, будет работать грамотно выстроенная антиалкогольная кампания и работа с населением».

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов от партии ЛДПР согласился с предыдущим спикером в необходимости не допускать рекламы спиртосодержащей продукции, в том числе косвенной — через сериалы и кинофильмы.

«Мы в нашей фракции в Думе отстаиваем идею о том, чтобы несовершеннолетние как можно меньше контактировали с алкоголем в продуктовых магазинах — и с этой целью предлагаем продавать его только в специализированных торговых точках, где нахождение лиц до 18 лет будет запрещено», — рассказал парламентарий.

Председатель союза фермерских винодельческих хозяйств Анапского винодельческого района Геннадий Опарин рассказал, что российское вино уже давно обогнало многих своих международных конкурентов по качеству, но для того, чтобы хотя бы на равных выступать с ними на рынке, правительству убрать налог на добавленную стоимость на винное сырье и упаковку для конечного продукта.

«А вот, например, испанские вина поступают к нам без НДС, — заявил гость пресс-центра. — И это автоматически делает их на 20% дешевле, нежели отечественный продукт. К тому же нам нужны дешевые кредиты на развитие отрасли — хотя бы такие, какие установлены в Евросоюзе».

Фронтмен музыкальной группы «АукцЫон» Олег Гаркуша рассказал о своем опыте борьбы с алкогольной зависимостью. По его словам, алкоголизм — это неизлечимая болезнь, бороться с которой запретительными репрессивными мерами в отношении спиртной продукции просто бессмысленно.

«Лучшим инструментом борьбы с пагубной тягой лично для меня стало общество анонимных алкоголиков, — заявил гость пресс-центра. — Там ты находишься в кругу таких же людей, как и ты сам, и их стремление излечиться подпитывает твою собственную волю, которой на момент прихода в общество у тебя попросту нет».

Гаркуша призвал государство и производителей алкогольной продукции активнее финансировать подобного рода благотворительные организации, где зависимые люди могут получить новый шанс в своей жизни.