Российские и турецкие военные провели патрулирование трассы М4 в Сирии 

Идлиб, 7 мая. На участке трассы М4 в Сирии прошло девятое по счету совместное патрулирование военных России и Турции. С российской стороны привлекались два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр», сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Согласно договоренностям, принятым главами Турции и России в марте в Москве, состоялось девятое по счету совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в Идлибской зоне деэскалации, связывающей города Алеппо и Латакию.

«Впервые совместный патруль дошел до города Эриха провинции Идлиб. Протяженность маршрута была увеличена и составила около 15 километров», — сообщили в Центре по примирению.

Российская сторона привлекла для патрулирования два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр», безопасность колонны с воздуха контролировали беспилотники ВКС РФ.

Кроме того, состоялось совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо, в рамках реализации положений меморандума о взаимопонимании. Российские подразделения военной полиции провели патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор.

В ЦПВС добавили, что со стороны поддерживаемых Турцией боевиков не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.