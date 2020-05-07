حصاد أخبار سوريا في 7 مايو/ أيار: بشار الأسد يؤجل انتخابات أعضاء مجلس الشعب بسبب فيروس كورونا واليونان تستانف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا .

سوريا ، 7 مايو / ايار. تأجيل الانتخابات أعضاء مجلس الشعب في سوريا من 20 مايو/ أيار إلى 19 يوليو/ تموز، وتسيير دورية عسكرية تاسعة مشتركة بين الجيش التركي والروسي على طريق M4 في محافظة إدلب.

بشار الاسد يؤجل انتخابات أعضاء مجلس الشعب بسبب فيروس «كورونا»

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن تأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم /86/ لعام 2020 بتاريخ 20 مايو/أيار 2020، إلى يوم الأحد الموافق لـ 19 يوليو / تموز 2020

ووقع الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بتأجيل الانتخابات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا.

في البداية، كان من المقرر إجراء الانتخابات في 13 أبريل / نيسان ، ولكن بسبب التهديد بانتشار العدوى، قرر الزعيم السوري تأجيلها الى 20 مايو/أيار.

وبحسب آخر بيانات، تم تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا رسميا في سوريا، توفي ثلاثة أشخاص وتم شفاء 27.

اليونان ستستانف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا على خلفية صراع مع تركيا

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية عن تعيين مبعوث جديد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية.

بقرار من وزير الخارجي اليوناني، نيكولاس دندياس، تم تعيين تاسيا أتاناسيو مبعوثة التي كانت تمثل مصالح أثينا في دمشق سابقا.

وجاء في البيان "سيشمل تفويضها اتصالات حول الجوانب الدولية لسوريا والأنشطة الإنسانية ذات الصلة، بالإضافة ، فضلا عن تنسيق الإجراءات، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود الجارية لإعادة إعمار سوريا".

وتوقفت العلاقات بين اليونان وسوريا في عام 2012، عندما سعى الناتو لعزل دمشق على خلفية الاشتباكات المسلحة بالبلاد.

استئناف عمل وسائل النقل العام في سوريا

قررت السلطات السورية استئناف عمل جميع أنواع النقل العام في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الباصات ووسائط نقل الشركات السياحية في جميع المحافظات. وسيحصل على الموافقة لاستخدام وسائل النقل أولئك الذين يحافظون على فرق في المسافات بين بعضهم البعض ويلتزمون بجميع التوصيات الطبية

وحتى الوقت الحالي، ووفقا للبيانات الرسمية، تم تسجيل 45 حالة إصابة بفيروس «كورونا»، توفي ثلاثة أشخاص، وتعافى 27 شخصا. بشار الأسد يتعامل بنجاح مع وباء فيروس «كورونا» في الجمهورية العربية السورية

ويذكر أن السلطات السورية فرضت حظرا للتجوال، من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا، في جميع المحافظات، وفي عطل نهاية الأسبوع، يبدأ الحظر في الساعة 12 ظهرا. ويحظر التنقل بين المحافظات والمدن دون تصريح خاص، وتوقف عمل المطارات والموانئ البحرية ونقاط التفتيش على الحدود البرية. وتم إدخال الحجر الصحي الصارم في البلاد، وتم إغلاق جميع الأماكن العامة، باستثناء الصيدليات والبنوك ومتاجر الطعام، ويعالج عمال البلدية الشوارع يوميا بمحلول الكلور.

تسيير دورية عسكرية مشتركة بين الجيش التركي والروسي تاسعة على طول طريق M4 في محافظة إدلب

تم تسيير دورية عسكرية مشتركة تاسعة بين الجيش التركي والروسي على طول طريق M4 في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وتمكن الرتل الروسي والتركي لأول مرة من السير من بلدة ترنبة إلى مدينة أريحا. المسافة بينهما حوالي 16 كم. علاوة على ذلك ، يبلغ الطول الإجمالي لمسار الدورية أكثر من 70 كم.

من الممكن أن يكون الجانب التركي قد تمكن من التفاوض مع «المتظاهرين» الذين منعوا مرور دوريات مشتركة سابقا

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