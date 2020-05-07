Черниговский призвал разрешить легальную продажу алкоголя онлайн

Санкт-Петербург, 7 мая. Глава «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский рассказал, каким способом можно бороться с контрафактным алкоголем в России. Свое заявление он сделал в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

Он прокомментировал недавнее предложение российских сенаторов маркировать стекла бутылок, чтобы контрафакт отслеживать было проще. По его словам, подобная мера не поможет, так как уже десять лет в стране существует система ЕГАИС, а с 2016 года ведется поштучный учет всей алкогольной продукции. Тем не менее, контрафакт на рынке по-прежнему остается, во-многом, из-за онлайн-продаж.

«Что нужно сделать? Во-первых, нужно навести порядок в системе незаконной онлайн-торговли. На сегодняшний день около трех тысяч сайтов незаконным образом продают псевдоалкоголь. Что мешает правоохранительным органам навести порядок, мне совершенно непонятно. В любой поисковой системе можно набрать «купить алкоголь ночью» или «купить водку в канистрах» – вывалится огромное количество предложений», — объяснил Черниговский.

По его словам, весь продаваемый таким образом алкоголь является контрафактным. При этом, легальные производители алкоголя лишены возможности продавать свою продукцию через интернет.

«Я считаю, что надо разрешить легальным производителям реализовывать свою продукцию через интернет, потому что онлайн продажи разрешены практически во всех странах мира. Это поднимет продажи легальной и безопасной продукции. С другой стороны, поднимет уровень онлайн-продаж в целом по РФ. В эпоху карантина это очень актуально», — отметил Черниговский.

Ранее сообщалось о том, что порядка 38% россиян собираются снизить расходы на алкоголь в ближайшие полгода, 21% опрошенных готов отказаться от покупки товаров бакалеи. Таковы данные совместного исследования Boston Consulting Group и холдинга «Ромир». Согласно проведенному опросу, около 38% россиян в ближайшие полгода будут сокращать ежемесячные расходы на алкоголь. Траты на бакалею и свежие продукты планируют сократить 21% и 24%.