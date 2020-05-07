Эксперт Черниговский объяснил, чем чреват запрет на алкоголь в России

Санкт-Петербург, 7 мая. Глава «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский призвал направить усилия на ликвидацию каналов сбыта нелегальной алкогольной продукции. С таким заявлением он выступил в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Новая антиалкогольная кампания под предлогом эпидемии. Нужен ли России сухой закон?», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению эксперта, постоянные запреты толкают потребителя искать продукцию на нелегальных рынках, что чревато серьезными последствиями.

«Запрещать — дело нехитрое, но если все время все запрещать, ничего не поощрять, что останется сделать простому человеку – с горя напиться. Я, конечно, противник такого избыточного регулирования отрасли, запретительных мер», — сказал Черниговский.

Он также напомнил о трагедии, произошедшей в Иркутской области два года назад. По его словам, тогда от боярышника погибли более 70 человек. Чтобы избежать таких страшных событий нужно закрывать нелегальный рынок, считает эксперт.