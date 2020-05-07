Федеральные ведомства резко сократили число проверок на время пандемии

Москва, 7 мая. Минэкономразвития доложило правительству РФ о сокращении числа плановых и внеплановых проверок.

В начале апреля в связи с пандемией коронавируса кабмин обязал ведомства ограничить число проводимых проверок в этом году.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, по данным на 30 апреля, «общее количество приостановленных проверок снизилось по отношению к предыдущему периоду на 14 796 (35,5%)».

В ведомстве уточнили, что не осуществляют проверки 18 федеральных органов исполнительной власти. Среди них, к примеру, Минэкономразвития, Роскомнадзор, Росрыболовство, ФСБ, Росгвардия, Роспатент, Минэнерго, Минфин и другие.

Наиболее массовые по числу проверок среди федеральных ведомств провели Роструд (2 478), Ростехнадзор (1062), Роспотребнадзор (430), Росприроднадзор (290), Ространснадзор (218) и МЧС (159).



В конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире превысило 3,8 млн человек. По состоянию на 7 мая, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 177 160. Вылечились 23 803 человека. 1625 пациентов скончались, передавал RT.

Ранее в четверг сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Италии Лоренцо Гуэрини, который поблагодарил российского коллегу за предоставленную помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. Итальянский министр обратил особое внимание на профессионализм, ответственность и самоотверженность российских военных медиков.