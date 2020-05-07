Минэкономразвития РФ предлагает сократить количество документов для получения госуслуг

Москва, 7 мая. Министерство экономического развития Российской Федерации предложило сократить количество документов, которые необходимы для получения госуслуг. Минэкономразвития РФ внесло данную инициативу на рассмотрение правительства.

Министерство предлагает усилить межведомственный обмен данными без участия заявителя. Минэкономразвития РФ предлагает включить в нынешний перечень документов еще 18, которые находятся в распоряжении МВД, ФНС, Росреестра, ПФР и Фонда соцстрахования.

В Минэкономразвития РФ подчеркнули, что предлагаемая инициатива позволит упростить получение региональных и муниципальных услуг.

Ранее президент России Владимир Путин поставил правительству задачу обеспечить получение семьями, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человек, ежемесячной выплаты на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет. При этом глава государства отмечал, что данная процедура должна быть простой и удобной.