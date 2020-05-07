«حصاد أخبار ليبيا في 7 مايو/ أيار: الإعلام الغربي يستخدم ليبيا في حملته الإعلامية ضد روسيا وفرقاطة فرنسية تبدأ مهامها ضمن عملية «إيريني

بدأ الصحفيون الغربيون بحملة إعلامية واسعة ضد روسيا مستخدين الأزمة الليبية - وسائل الإعلام تنفذ أوامر شركات الضغط المتواطئة مع حكومة الوفاق. وأثبتت الحكومة الطرابلسية بدورها تبعيتها للأمريكيين، وتقبل بدون خوف «مساعدة عسكرية» من تركيا على الرغم من عمل عملية «إيريني» في البحر الأبيض المتوسط

فرقاطة فرنسية تبدأ عملها في البحر الأبيض المتوسط ضمن عملية «إيريني»

بدأت الفرقاطة «جان بارت » D 615 المضادة للطيران التابعة للبحرية الفرنسية مهمتها على الساحل الغربي لليبيا كجزء من عملية الاتحاد الأوروبي «إيريني» كما نقلت مصادر على مواقع التواصل الاجتماعية.

المبادرة الأوروبية لعميلة «إيريني» في البحر الأبيض المتوسط تهدف إلى ​​تشديد المراقبة على الامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا، وتشارك 27 دولة أوروبية في عملية «إيريني».

وسائل الإعلام الغربية تستخدم ليبيا في حملتها الإعلامية ضد روسيا

تواصل رويترز الحملة الإعلامية ضد روسيا التي بدأتها بلومبرغ - يبحث الغرب عن فرص لكسب موطئ قدم في ليبيا من خلال حرب إعلامية

وفي وقت سابق، تحدثت وكالة الأنباء الفيدرالية عن منشور يحمل توجها معادٍيا لروسيا، أعده صحفيون من وكالة «بلومبرغ» الأمريكية الخاصة يزعم أن هناك «عملاء روس» في ليبيا يؤثرون على الوضع في البلاد

واستنادا إلى «تقرير للأمم المتحدة»، الذي، بالمناسبة، لا وجود له على موقع المنظمة الدولية، يكتب الصحفيون الأمريكيون عن بعض العناصر الروسية في ليبيا الذين يدعمون بقوة قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر. في الوقت نفسه، لم تتمكن وسائل الإعلام الغربية من تقديم أدلة على وجود الوحدة العسكرية الروسية في أراضي ليبيا

لا إصابات بين القوات العسكرية الإيطالية نتيجة الغارة الجوية على مصراتة

لم يصب أي عسكري من القوات الإيطالية في مدينة مصراتة، حيث نفذ مقاتلو ما يسمى بحكومة الوفاق استفزازا أخرا ضد الجيش الوطني الليبي، كما نقل موقع «218TV» نقلا عن مصادر إيطالية.

ويذكر أن العسكريين الإيطاليين متواجدين في مصراتة لحماية ما يُعرف بالمستشفى الميداني أو المستشفى العسكري.

وهي ليست المرة الأولى التي تنفي فيها المؤسسة العسكرية الايطالية عدم إصابة جنودها في مصراتة بعد كل غارات لسلاح الجو الليبي لأهداف عسكرية بالمدينة

ونتيجة للغارة الجوية قرب المستشفى العسكري شب حريق، ووفقا للجانب الإيطالي، لم يصب أو يقتل أحد من القوات المسلحة الإيطالية.

وصول جثث ثلاثة غزاة أتراك حاربوا من أجل حكومة الوفاق إلى مستشفى مصراتة

وصلت جثث ثلاثة غزاة أتراك إلى مستشفى مصراتة، وسبعة قتلى آخرين لم يتم تحديد هويتهم من مقاتلي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي. كما ذكر أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على صفحته.

ومن المحتمل أن يكون المسلحين الذين قام الجيش الوطني الليبي بتصفيتهم، والذين هاجموا مواقع المشير خليفة حفتر، على الرغم من شهر رمضان المبارك للمسلمين، هم من المرتزقة السوريين التابعين لحكومة الوفاق.