Пушков назвал бессмысленными учения НАТО в Баренцевом море

Москва, 7 мая. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал действия сил НАТО в Баренцевом море. По его словам, они являются бессмысленными.

Еще в начале мая четыре корабля Североатлантического альянса — эсминцы ВМС США «Дональд Кук», «Портер», «Франклин Рузвельт» и британский фрегат «Кент» — появились в акватории Баренцевого моря. Сообщается, что они собираются провести «операции для обеспечения безопасности».

Корабли имеют серьезное вооружение: двое из них снабжены крылатыми ракетами «Томагавк» и системой противоракетной обороны «Иджис». По уже устоявшейся традиции судна Североатлантического альянса одновременно с учениями занимаются еще и проверкой надежности российской системы слежения и контроля морской обстановки.

«Пару месяцев НАТО изнывала от безделия — и вот наконец! Военные судна США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России. Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными. В условиях пандемии НАТО лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность», — написал Пушков в своем в Twitter.

Как отметили в командовании Северного флота, российские корабли следят за силами Альянса в регионе.

Ранее ФАН привел слова капитана первого ранга Василия Дандыкина, который упрекнул НАТО в бессмысленном разбрасывании деньгами — вместо того, чтобы заниматься «игрой мускулами», Альянсу следовало бы пустить лишние средства на помощь в борьбе с коронавирусом членам блока — например, той же Италии. Но пока единственной страной, которая откликнулась на ее призыв о помощи, оказалась Россия — та самая, к северным границам которой движутся американские военные корабли.