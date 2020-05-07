Москва, 7 мая. В Москве скончались более 50 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В Москве скончался 51 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что с начала эпидемии в Москве умерли 956 человек с положительным тестом на коронавирус.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что заболевание вызвано новым штаммом коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей нового вируса во всем мире достигает 3,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 263 тысяч человек.

В России выявлено более 177 тысяч случаев, 1,6 тысячи человек скончались. Более 24 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.