Глава «Трезвой России» призвал государство занять молодежь спортом и трудом

Санкт-Петербург, 7 мая. Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев призвал государство занять молодежь различного рода деятельностью, чтобы избавиться от проблем, связанных с алкоголизмом и наркоманией. С таким заявлением член Общественной палаты РФ выступил во время конференции Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Выступая на конференции на тему «Новая антиалкогольная кампания под предлогом эпидемии. Нужен ли России сухой закон?», Хамзаев отметил, что при введении запрета на алкоголь пойдет замещение в первую очередь наркотиками. Он указал, что в России чудовищно высокий показатель потребления запрещенных веществ, а проблема алкогольного рынка не помогает и не усугубляет положение.

«Должны решаться вопросы занятости молодежи: спортивной, трудовой, интеллектуальной. Если государство не будет этим заниматься, то, конечно, появятся сопутствующие проблемы», — отметил эксперт.

Он напомнил, что в России законодательством предусмотрена ответственность в отношении кассиров и юридических лиц за продажу алкогольных напитков без предъявления документов. По его словам, в западных странах действует правило бармена, который может отказаться продавать алкоголь посетителю.