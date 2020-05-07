Посольство РФ в Норвегии назвало учения НАТО в Арктике угрозой мировой стабильности

Осло, 7 мая. Увеличившаяся активность стран НАТО в Арктике создает угрозу безопасности в регионе. Об этом говорится в комментарии посольства России в Норвегии.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы США и Великобритании провели учения в Норвежском море. Американские и британские военные отработали противодействие подводным лодкам. Учения проходили в северной части Норвежского моря, которая примыкает к норвежско-российской морской границе.

«Вполне очевидно, что наращивание подобной военной активности рядом стран НАТО в Арктике не способствует поддержанию общей безопасности, стабильности и предсказуемости в регионе», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что нынешняя ситуация требует возобновления переговоров между Москвой и Вашингтоном, что позволит восстановить взаимное доверие и полноценные связи по военной линии. Однако американская сторона продолжает осуществлять демонтаж последних элементов системы контроля над вооружениями, что создает угрозу глобальной безопасности.

В начале мая пресс-служба шестого флота США сообщила, что в учения у морских границ России в Арктическом регионе были задействованы подводные американские и британские подводные лодки. Кроме того, в учениях приняли участие американские противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon. В ходе маневров военные США и Великобритании «нашли и уничтожили» подводные лодки условного противника.