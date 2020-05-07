Черниговский призвал бороться не с алкоголем, а его суррогатами

Санкт-Петербург, 7 мая. Борьба с алкоголизацией является совершенно бесполезной, противодействовать необходимо распространению суррогатного алкоголя, от употребления которого в России ежегодно умирает более 12 тысяч человек. Об этом заявил генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук, эксперт профильной комиссии Заксобрания Петербурга Максим Черниговский в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Я не борюсь с алкоголизацией, считая это дело совершенно бесполезным. Искренне считаю, что борьба в России должна вестись с нелегальной алкогольной продукцией, различными спиртовыми суррогатами, каковых у нас огромное количество» — пояснил Черниговский при этом отметив, что согласно данным Росалкогольрегулирования в сегменте крепкого алкоголя до 30% составляет нелегальный рынок.

Он также поделился мнением, что борьба с алкоголем вечна и, по мнению Черниговского, победить в ней невозможно. При этом она приносит доход для огромного количества «популистов и разного рода специалистов рынка».

Напомним, ранее председатель Союза фермерских винодельческих хозяйств Геннадий Опарин высказал мнение, что высокие налоги не дают отечественным виноделам достойно конкурировать на собственном рынке с Европой и Новым Светом.