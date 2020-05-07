Москва, 7 мая. Невысокое количество выздоровевших от коронавируса россиян объясняется тем, что статистика учитывает только тех, кто был госпитализирован. Об этом заявил главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников.

Он напомнил, что большая часть людей переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме. При этом некоторые из инфицированных не испытывают никаких симптомов.

«Где остальные 154 тысячи человек? Цифры не сходятся. О чем мы говорим? 23 тысячи – это люди, которые поступают в больницы и оттуда выписаны. Все остальные — выздоровевшие», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 3,7 миллиона человек. От коронавирусной инфекции скончалось более 263 тысяч человек.

На территории России выявлено более 177 тысяч случаев, 1,6 тысячи человек умерли. 24 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения инфекции в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусв. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.