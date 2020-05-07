Водонаева откровенно рассказала, что ее домогались на телевидении

Москва, 7 мая. Блогер и ведущая Алена Водонаева откровенно рассказала о домогательствах на телевидении.

По ее словам, драма в ее жизни произошла в 2007 году, когда она должна была стать ведущей на одном из популярных каналов. Звезду утвердили после всех этапов кастингов, и ей оставалось поговорить только с «главным человеком», чтобы приступить к работе.

«Но именно в этот момент в кабинете последней инстанции мне прямо заявили, что ждут от меня не только фееричные эфиры и острые вопросы, но и близкий личный контакт», — сказала 37-летняя ведущая.

Она отметила, что близкие личные контакты для нее возможны только по любви и собственному желанию.

По ее словам, домогательства продюсера никак не повлияли на ее жизнь и что она не вспоминала об этом с тех пор. Рассказать о личной драме ведущая решилась из-за того, что в такой же ситуации оказались или могут оказаться другие девушки.

Водонаева также считает важным, что в России женщины начали говорить о сексуальных домогательства. При этом она напомнила, что недавно журналист Анна Ведута обвинила главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова в домогательствах.