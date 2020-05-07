Россия отправила в Гвинею около 7 000 тестов на коронавирус

Российские тест-наборы и реактивы для проведения 7 000 тестов уже отправлены в Гвинею. Кроме того, будет отправлено еще 10 000 тестов. Об этом говорится в заявлении Роспотребнадзора. Испытания в стране проводят как российские, так и гвинейские специалисты.

Также помощь будет оказана Демократической Республике Конго. Две передвижные лаборатории, 10 000 тестов, а также десятки тысяч расходных материалов для лабораторий, которые позволят делать анализы не только на коронавирус, но и на другие инфекции, включая лихорадку Эбола, будут отправлены в ДРК в качестве медицинской помощи.

Ранее российская компания «Русал» переквалифицировала свой Центр исследований в области эпидемиологии и микробиологии и медицинского обслуживания (CREMS) в Гвинее. В медицинском учреждении делают диагностику, а также лечат пациентов, зараженных коронавирусом.

Россия также оказала материальную и гуманитарную помощь для борьбы с новой коронавирусной инфекцией и другим государствам Африканского континента. В частности, столь необходимую помощь от Москвы получили страны Восточной Африки, Судан, Джибути.