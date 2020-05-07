Мишустин во время самоизоляции провел совещание в режиме видеосвязи

Москва, 7 мая. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в четверг провел совещание в режиме видеосвязи, сообщила пресс-служба правительства. В настоящее время премьер-министр находится в самоизоляции и лечится от коронавирусной инфекции.

Отмечается, что совещание было посвящено экономическим вопросам. В нем приняли участие первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, а также руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«На совещании обсуждался предлагаемый правительством пакет мер поддержки экономики, направленный на восстановление нормального ритма ее работы после поэтапного снятия ограничений, связанных с коронавирусом», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что в настоящее время Мишустин продолжает проходить лечение в одном из медучреждений.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин перед началом совещания по коронавирусу с главами регионов заявил, что Михаил Мишустин идет на поправку. По словам лидера страны, лечение проходит в штатном режиме, однако не без температуры.

30 апреля у Михаила Мишустина был выявлен коронавирус. Премьер сообщил президенту, что уходит на самоизоляцию. Владимир Путин пожелал ему выздоровления. В дальнейшем пресс-секретарь премьера пояснил, что Мишустин продолжает работать с документами и держит постоянную связь с коллегами. Следом за премьер-министром COVID-19 диагностировали у главы Минстроя Владимира Якушева. Он был также доставлен в больницу. В среду стало известно, что коронавирус выявили у министра культуры Ольги Любимовой. У нее болезнь протекает в легкой форме. Она находится дома и также проводит все встречи в онлайн-формате.