Почему коронавирус не дошел до Лесото

Лесото продолжает держать оборону: до сих пор в стране не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19.

Чтобы понять, почему это вызывает искреннее удивление у международного сообщества, необходимо понимать особенности географического положения и экономического развития.

Лесото — это небольшое государство площадью 30 355 квадратных километров, которое находится в южной части Африканского континента и полностью окружено Южно-Африканской Республикой. Лесото имеет тесные экономические связи с ЮАР. Страна экспортирует туда электричество и воду, а также хлопок, шерсть, продукты животноводства. Многие жители сельской местности и небольших городов Лесото устраиваются на работу в ЮАР, но при этом остаются жить на родине, возвращаясь домой каждый день или один раз в неделю на выходные.

Учитывая тот факт, что ЮАР является одним из лидеров по количеству случаев заражения COVID-19, логично задаться вопросом, почему при такой маятниковой миграции в Лесото до сих пор нет больных коронавирусом.

Ответ прост: власти не стали ждать, когда в страну придет пандемия, и решили действовать на опережение. Еще 29 марта был введен строгий карантин до 21 апреля, который потом продлили до 5 мая. Жителям разрешено покидать дома только для похода к врачу или в продуктовый магазин. При этом работа супермаркетов ограничена: они открыты с 8 до 14 часов и только в будние дни. Общественный транспорт работает чуть дольше: с 8 до 16 часов. Закрыты также образовательные учреждения. Въезд и выезд в страну находятся под жестким контролем. Для того, чтобы отправиться в другое государство, в частности в ЮАР, необходимо иметь разрешение министерства внутренних дел.

Тем не менее в связи с ухудшением экономической ситуации карантинный режим начали смягчать. Об этом заявил премьер-министр Лесото Томас Табане. Начиная с 6 мая некоторые предприятия смогли возобновить работу. Высшие учебные заведения и школы будут открываться постепенно, в то время как государственные учреждения и государственные компании будут работать в течение ограниченного времени. Но границы остаются закрытыми, поскольку власти страны продолжают следить за ситуацией.

Согласно официальным данным, на Африканском континенте зарегистрировано 52 821 случай заражения COVID-19, 2 018 смертельных случаев и 18 312 случаев выздоровления.