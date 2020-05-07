У ведущей «Орла и Решки. Шопинг» выявили коронавирус

Москва, 7 мая. Телеведущая Мария Ивакова сообщила своим подписчикам в Instagram, что у нее диагностировали COVID-19. При этом она поспешила успокоить поклонников, отметив, что заболевание «протекает спокойно».

Ивакова опубликовала пост в соцсети, сообщив, что тесты на COVID-19 показали положительные результаты.

«Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния», — добавила она.

По словам телеведущей, ее доктор прописал ей «мощную противовирусную терапию». При этом она отметила, что у ее партнера по программе «Танцы со звездами» Евгения Папунаишвили и возлюбленного, актера Никиты Ефремова тесты на коронавирус отрицательные.

«Как это получилось, я не знаю. В общем, ни в танцах со звездами, ни на улице минимум две недели вы меня не увидите», — написала девушка, добавив, что не знает, где могла заразиться.

Отметим, ранее коронавирус был выявлен у актрисы Татьяны Васильевой. Сейчас она находится на домашнем лечении и чувствует себя хорошо. По ее словам, у нее сейчас не самая высокая, но «очень противная» температура. Заболевание началось с легкого недомогания, но потом появились кашель и температура. Актриса была госпитализирована, сдала анализы, но потом приняла решение вернуться домой, передавал RT.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире превысило 3,8 млн человек.

По состоянию на 7 мая, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 177 160. Вылечились 23 803 человека. 1625 пациентов скончались, передавали «Известия».