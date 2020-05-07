Милонов потребовал заблокировать Facebook за рекламу наркотиков

Москва, 7 мая. Депутат Государственной думы России Виталий Милонов назвал сообщником наркомафии социальную сеть Facebook, в которой распространялась реклама наркотиков.

По словам парламентария, есть только два выхода из сложившейся ситуации: либо соцсеть сама блокирует подобную рекламу, либо Facebook блокируется в России.

«Соцсеть, которая рекламирует наркотики, это не социальная сеть, а по сути дела сообщник наркомафии», — сказал депутат в беседе с изданием «Слово и дело».

Политик считает, что с учетом достаточно жесткой позиции российского законодательства в отношении наркотиков и их сбыта, реакция Москвы на ситуацию с рекламой запрещенных веществ в соцсети будет не менее суровой.

«Если имеет место такая реклама, то соцсети должно быть предложено незамедлительно ее ликвидировать, а также рассмотреть степень вины администрации соцсети в рекламе наркотиков и, конечно же, если это позиция самого Facebook, то он незамедлительно должен быть заблокирован», — резюмировал Милонов.

Ранее издание The Bell сообщило, что на русскоязычной версии Facebook появилась неприкрытая реклама наркотиков. В прошлом месяце пользователям американской соцсети стали демонстрировать объявление сетевого магазина наркотиков XTC Market, который работает на площадке в даркнете. По информации издания, эта публикация слабо замаскирована под рекламу сетевого радио.