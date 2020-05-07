Винодел объяснил, почему европейское вино в магазинах стоит дешевле российского

Санкт-Петербург, 7 мая. Высокие налоги не дают отечественным виноделам достойно конкурировать на собственном рынке с Европой и Новым Светом. Такое мнение высказал председатель Союза фермерских винодельческих хозяйств (Анапский винодельческий регион) Геннадий Опарин в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Из-за налогов мы неконкурентоспособны. Мы сразу платим НДС в размере 20%, причем трижды: платим за виноград, изготовление вина и упаковку. Евросоюз не платит, им возвращается НДС, практически во всех странах ЕС. Только у нас действует эта мера. Конкурировать мы сможем, когда наше правительство отменит НДС на сырье и упаковку и когда мы получим дешевые кредиты», — пояснил винодел.

Собеседник ФАН предложил строже относиться к зарубежным производителям вина и создать комфортные условия для отечественного производителя, в которых на российском рынке сможет установиться здоровая конкуренция. Иначе, по его словам, говорить о торговой экспансии со стороны России не придется.

«Давайте говорить серьезно: мы ничего никуда не поставляем, эти копейки даже не обсуждаются, это смешно. Одна Франция производит миллиард литров вина, а мы производим 200 миллионов, а потребляем 600 миллионов. Из них две трети мы привозим из Евросоюза и стран Нового Света», — подчеркнул Опарин.

Он добавил, что при создании комфортных условий отечественные производители смогли бы полностью удовлетворить внутренний рынок своей продукцией. Сейчас же многим выгоднее импортировать даже сырье — больше всего ввозят Санкт-Петербург, Абхазия и Краснодарский край.