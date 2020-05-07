Почта России доставит ветеранам 2,3 миллиона писем-треугольников

Оренбург, 7 мая. Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла доставят 2,3 миллиона писем-треугольников. Почта России вручит их до 9 мая вместе с персональными поздравлениями от президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказали в пресс-службе УФПС Оренбургской области.

В сообщении говорится, что горожане смогут до конца года бесплатно отправить эти письма в любую точку России. На письма-треугольники уже нанесен знак почтовой оплаты. Отмечается, что Россвязь, Почта России и АО «Марка» выпускают подобные конверты для ветеранов к каждому юбилею Победы, передает «РИА 56».

Письма представляют собой лист со специальным трафаретом, бумагу очень легко можно свернуть в треугольник, как это делалось во времена Великой Отечественной войны. Стоит напомнить, что доставка почты для бойцов в военное время была таким же приоритетным направлением, как и доставка оружия и боеприпасов.

С 1941 по 1945 год почтовая служба доставила более 6 миллиардов фронтовых писем.