Путин проведет совещание по поддержке авиаотрасли

Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе совещание по поддержке авиаотрасли. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Запланировано на следующую неделю», — сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что правительство планирует направить 23 миллиарда рублей на поддержку российских авиаперевозчиков. Он отметил, что российские авиакомпании столкнулись с серьезными трудностями из-за эпидемии коронавирусной инфекции нового типа.

Представитель Кремля также прокомментировал возможность подписания Владимиром Путиным указа о поэтапном выходе из режима самоизоляции.