Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Президенты РФ и Франции обсудили ситуацию в Ливии

127
0 Оставить комментарий

Президенты РФ и Франции обсудили ситуацию в Ливии

Москва, 7 мая. Российский лидер Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном текущую ситуацию в Ливии. Кроме того, президенты двух государств поговорили об Украине. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Авторы материала отмечают, что главы России и Франции обменялись мнениями касательно внутриливийского кризиса и положения дел на Украине. Также Путин и Макрон выразили готовность продолжить диалог на различных уровнях для обсуждения важных международных проблем.

Президенты РФ и Франции обсудили ситуацию в Ливии

Ранее Федеральное агентство новостей освещало последствия вмешательства Турции во внутренние дела Ливии. Напомним, Анкара продолжает нарушать оружейное эмбарго ООН, снабжая боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) вооружением и боевой техникой. Еще турецкие власти регулярно перебрасывают из Сирии на территорию североафриканской страны террористов-наемников, завербованных в Идлибе, для пополнения рядов незаконных вооруженных формирований марионеточного режима Файеза Сарраджа в Триполи.

Франция занимает активную позицию в проведении миссии европейских государств IRINI по соблюдению эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Париж является одним из локомотивов данной инициативы, направленной на мирное урегулирование ливийского кризиса.

Новости партнеров

Новости партнеров