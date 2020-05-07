Президенты РФ и Франции обсудили ситуацию в Ливии

Москва, 7 мая. Российский лидер Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном текущую ситуацию в Ливии. Кроме того, президенты двух государств поговорили об Украине. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Авторы материала отмечают, что главы России и Франции обменялись мнениями касательно внутриливийского кризиса и положения дел на Украине. Также Путин и Макрон выразили готовность продолжить диалог на различных уровнях для обсуждения важных международных проблем.

Ранее Федеральное агентство новостей освещало последствия вмешательства Турции во внутренние дела Ливии. Напомним, Анкара продолжает нарушать оружейное эмбарго ООН, снабжая боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) вооружением и боевой техникой. Еще турецкие власти регулярно перебрасывают из Сирии на территорию североафриканской страны террористов-наемников, завербованных в Идлибе, для пополнения рядов незаконных вооруженных формирований марионеточного режима Файеза Сарраджа в Триполи.

Франция занимает активную позицию в проведении миссии европейских государств IRINI по соблюдению эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Париж является одним из локомотивов данной инициативы, направленной на мирное урегулирование ливийского кризиса.