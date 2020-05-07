Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ

Киев, 7 мая. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Данный комитет входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.

В конце апреля стало известно, что Зеленский предложил Михаилу Саакашвили должность вице-премьера в украинском правительстве. Позднее Саакашвили заявил, что принял предложение главы государства и будет представлять Украину на переговорах с Международным валютным фондом.

Назначение Саакашвили должно было быть одобрено депутатами Верховной рады, где не было единой точки зрения на кандидатуру Саакашвили. В начале мая глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Саакашвили не займет пост вице-премьера, однако для него нашли «новый формат» работы.

Напомним, в 2015 году Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен губернатором Одесской области. В 2016 году президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку Саакашвили, отметив, что он не смог справиться с поставленными перед ним задачами.

В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился за пределами Украины. Позднее Саакашвили удалось «прорваться» на территорию Украины из Польши при поддержке своих сторонников.

В начале 2018 года украинские правоохранители задержали Саакашвили в Киеве, после чего он был депортирован на территорию Польши. Позднее Саакашвили обвинил Порошенко в «похищении» и незаконном выдворении с территории Украины.