В Минздраве рассказали, сколько длится выздоровление пациента с COVID-19

Москва, 7 мая. Выздоровление пациента со средней тяжестью течения COVID-19 занимает не менее трех недель, сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

В эфире телеканала «Россия 24» Малинникова отметила, что время выздоровления зависит от многих факторов: от самого пациента, его организма, инфицирующей дозы вируса.

«Если говорить о среднем течении заболевания и средней тяжести у пациента, то это проходит не менее, чем [через] три недели, к сожалению. Плюс еще дальше восстановительный период и реабилитация», — сообщила она.

Малинникова добавила, что казалось бы выздоровевший пациент, у которого уже нет никаких симптомов, какое-то время еще может выделять вирус. Поэтому она подчеркивает необходимость проведения второго теста, даже если первый показал отрицательный результат. Считать человека здоровым можно только после того, как два теста покажут отрицательный результат.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире превысило 3,8 млн человек. В России выявлено более 177 тыс. случаев, 1,6 тыс. человек скончались.

Ранее Малинникова дала прогноз «активного распространения» коронавируса. По ее словам, если считать, что активное распространение вируса в России началось в марте, к этому сроку нужно прибавить еще три месяца. Таким образом, «непосредственно до июня-месяца будет еще вирус активно распространяться среди нас с вами», передавал RT.