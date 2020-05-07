Вытрезвители снова появятся в России в 2020 году

Санкт-Петербург, 7 мая. Новый закон о вытрезвителях в России вступит в силу до конца 2020 года. Таким прогнозом поделился член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Закон принят, по-моему, только в первом чтении, но этот федеральный закон будет принят. Вытрезвители в России будут. Я думаю, что в этом году он должен уже вступить в силу», — подчеркнул сенатор.

В то же время собеседник ФАН не стал поддерживать дополнительные запреты на торговлю алкоголем, которые вводятся в отдельных регионах страны на фоне пандемии коронавируса.

«Я думаю, что нет, это не имеет особого смысла, поскольку люди и так напряжены и запретами здесь вряд ли стоит действовать. Жизнь показывает, что [при запретах], наоборот, увеличивается потребление контрафакта, развивается самогоноварение, растет число отравлений. Сейчас доходы населения резко падают, а потребность в алкоголе остается и даже возрастает в связи с депрессивными настроениями. Конечно, люди будут обращаться к контрафакту, который есть, всегда будет и распространение его очень широкое», — отметил Круглый.

По его словам, традиции употребления алкоголя в России слишком сильны, а распитие спиртного среди подростков стало более распространено, чем в Советском Союзе.

«Я глубоко убежден, что борьба должна развиваться по всем направлениям, и здесь трудно выделить какое-то приоритетное. Мы должны бороться и с распространением контрафактного алкоголя, что особенно актуально в период эпидемии, и вообще с алкоголизацией населения, особенно подростков. Все направления серьезны», — подчеркнул сенатор.

Действенной мерой по борьбе с алкоголизмом может стать строгое регулирование рекламы алкоголя, которая уже возвращается на стадионы.

«Конечно, никто не ставит задачу полного искоренения алкоголя, полностью трезвого общества — вряд ли это возможно. Но последние десять лет показали, что при плановом, системном подходе потребление алкоголя можно существенно снизить, по российской статистике — до 40%. Мы понимаем, что эти цифры не совсем достоверны, потому что это только официальные продажи, но тем не менее даже с учетом контрафакта снижение потребления алкоголя, по моему глубокому убеждению, присутствует. Но у нас еще большое поле деятельности», — добавил Круглый.

Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возвращение системы вытрезвителей. Она была развита в СССР, последнее такое учреждение закрылось в России в 2011 году.