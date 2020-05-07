Посольство РФ напомнило австрийским СМИ о роли Красной армии в освобождении Вены

Вена, 7 мая. Австрийские СМИ активно распространяют пропагандистские материалы времен холодной войны в преддверии Дня Победы. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Австрии.

В ведомстве отметили, что большая часть населения Австрии помнит о событиях Второй мировой войны, а также о ключевой роли Красной армии в победе над фашизмом. Однако некоторые СМИ распространяют материалы, авторы которых называют бойцов Красной армии «жестокими захватчиками», а также «грабителями и оккупантами».

«Что же такого ужасного сделали русские в Австрии? Мы обязаны здесь напомнить о некоторых фактах. В апреле 1945 года красноармейцы подняли над венской ратушей не советский, а австрийский флаг. Они спасли от разрушения австрийскую столицу, один из самых красивых городов Европы», — говорится в комментарии посольства.

В ведомстве также напомнили, что СССР снабжал продуктами питания жителей Вены до начала 1946 года, а советские специалисты восстановили в австрийской столице 33 моста, которые были уничтожены фашистами.