Песков оценил возможность подписания Путиным указа о выходе из самоизоляции

Москва, 7 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность подписания Владимиром Путиным указа о поэтапном выходе из режима самоизоляции.

«Еще пять дней до окончания ранее объявленного срока», — сказал представитель Кремля.

Режим самоизоляции был введен в конце марта в регионах России в рамках превентивных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, вспышка которой произошла в декабре 2019 года. Также в стране закрыты развлекательные центры, кинотеатры, бары и рестораны, школьники и студенты продолжают обучение в дистанционном режиме.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости продолжить налаживать бесперебойную работу транспорта в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Лидер РФ назвал это стратегической задачей.