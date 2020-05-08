Весенняя Москва расцвела по законам природы, пока горожане соблюдают режим самоизоляции

Москва остается в режиме строгой самоизоляции до 31 мая, но природа о карантине не знает: в закрытом с 19 марта Ботаническом саду МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород», несмотря ни на что, проходит XX Весенний фестиваль. Как шутят садовники, цветы проводят его друг для друга. Корреспонденты Федерального агентства новостей собрали самую красочную подборку весеннего цвета в фоторепортаже.

«Что бы ни происходило вне сада, наши растения будут цвести — таковы непреложные законы природы», — говорят в «Аптекарском огороде».

По своему собственному расписанию расцвели тюльпаны, магнолии, сакуры, сливы, груши, черемуха, рябчики, нарциссы, гадючий лук, анемонеллы, сон-трава, медуницы, миндаль, рододендроны, — цветущий сад каждый день сменяется новыми участниками этого яркого и ароматного фестиваля.

Если бы в саду сейчас были посетители, они легко запутались бы в цветении розовой черемухи, сакуры-вишни и сладкого розового миндаля: около последнего даже установлен специальный указатель «Это не сакура». В саду плодовых деревьев расцвела груша обыкновенная — ее цветение начинается с появлением листьев в мае, даже раньше, чем у яблони. Первой в Москве в «Аптекарском огороде» зацвела благоухающая черемуха.

Совершенно точно главным маяком всех гостей «Аптекарского огорода» сейчас были бы экзотические магнолии Суланжа в цвету. Этот, один из самых популярных в культуре видов магнолий с крупными розово-белыми цветками диаметром до 20 см, благополучно перезимовал в огороде под открытым небом без укрытия и распустился на радость нескольким садовникам, птицам и другим цветам. Рядом с ней красуется уже чуть отцветающая нежная звездчатая магнолия.

Но даже после такого великолепия, как цветущая магнолия, глаз не перестает удивляться простым цветам — в траве расцвела кавказская незабудка бруннера крупнолистная, разноцветные гиацинты заняли целую клумбу и распускаются один за другим, перетягивая внимание каждый на себя.

Отдельный угол сада заняли многочисленные сорта тюльпанов и нарциссов — на некоторые виды москвичам и гостям столицы удалось посмотреть ранней весной в закрытых павильонах, теперь же цветы расцвели под открытым небом.

«Аптекарскому огороду» в 2020 году исполняется 314 лет. Это старейший ботанический сад России и старейшее подразделение МГУ со статусами памятника истории и культуры Москвы, памятника садово-паркового искусства XVIII века и особо охраняемой природной территории.

«Аптекарский огород» считается вторым по популярности среди парков и садов Москвы, а его аккаунт в социальной сети Instagram — самым популярным в мире среди всех ботанических садов. Здесь постоянно создаются новые экспозиции, а коллекции становятся одними из лучших в стране.

С 1993 года директором филиала Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» работает Алексей Ретеюм. За это время пришедший в полный упадок в начале 1990-х сад превратился в один из самых динамично развивающихся ботанических садов России и одну из главных московских достопримечательностей.

В «Аптекарском огороде» расширяются ботанические коллекции, строятся новые оранжереи, проводятся концерты, художественные выставки. Создан собственный репертуарный театр и даже таперский клуб (живое фортепианное сопровождение шедевров немого кинематографа). 200 лет спустя топоним «Аптекарский огород» вернулся на карту Москвы.