Джабаров обвинил журнал Der Spiegel в искажении исторической правды о Второй мировой войне

Журнал Der Spiegel пытается переписать историю Второй мировой войны, но попытки разделить ответственность за ее развязывание между СССР и Германией останутся абсолютно не продуктивными. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал сенатор Владимир Джабаров.

В преддверии 75-летия окончания Второй мировой войны начались «исторические сражения» уже на поле мировой политики, пишет Der Spiegel. Журналисты отмечают, что история уже стала геополитическим инструментом. По их словам, самый главный конфликт из-за исторической правды идет между Польшей и Россией. В ходе «политических дебатов» возникают разные версии о том, кто был только жертвой, а кто — больше чем жертвой.

При этом немецкое издание с позитивом воспринимает проводимую ЕС историческую политику. Как указывают журналисты, отношение к СССР и Красной Армии меняется: тогдашние жертвы и освободители признаются «преступниками и оккупантами».

В сентябре прошлого года Европейский парламент принял резолюцию «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы». Документ провозглашает, что нападение немцев на Польшу является «непосредственным следствием» пакта между Гитлером и Сталиным. В связи с этим национал-социализм приравнивается к сталинизму, а нацистская Германия и СССР характеризуются как «тоталитарные режимы, в равной степени преследующие цель завоевания мира».

Авторы разочарованы, что в ходе искажения европейскими странами истории Второй мировой войны «Германия беспомощно стоит в стороне, пытаясь сохранить нейтральную позицию». Кроме того, в статье дается мнение немецкого историка Йорга Морре, который критикует руководство страны за слишком пассивную историческую политику.

«Немцы молчат и тем самым предоставляют пространство для маневра российской стороне, — говорит он. — Россия проводит политику истории, а немцы просто смотрят на это, бездействуя», — рассуждает Морре.

В свою очередь, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров убежден, что такими материалами журнал Der Spiegel только призывает Германию начать информационную войну с Россией в рамках различного трактования фактов Второй мировой войны.

«Они призывают это делать и прикрываются благими пожеланиями отделить историю от современной политики, но это неправильно. Они вспоминают раздел Польши Россией и Германией, но при этом забывают о Мюнхенском сговоре, когда, по сути, была расчленена Чехословакия на два государства. Надо начинать вести историю с захвата Адольфом Гитлером власти в Германии в тот момент, когда была насильственно присоединена Австрия. В любом случае не Россия захватывала Бельгию, Францию, Польшу и другие страны Европы», — пояснил Джабаров в беседе с ФАН.

Кроме того, обвинения МИД ФРГ в «пассивности» ведения исторической политики по Второй мировой войне беспочвенны, считает сенатор.

«Сам министр вчера заявил, что вина в развязывании Второй мировой войны лежит на правительстве Германии. Попытка разделить ответственность между СССР и Германией абсолютно не продуктивна. Мы не нападали 22 июня 1941 года на Германию, а в этот день бомбили советские города. Не мы стояли в декабре 1941 года у ворот Берлина, а немцы стояли в 30 километрах под Москвой», — сказал Джабаров.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов уверен, что нынешнее руководство Германии занимает совершенно адекватную позицию и такие провокационные заявления со стороны журнала Der Spiegel совершенно не уместны.

«Как известно, Германия осудила нацизм, запретила упоминания об Адольфе Гитлере и его идеологии. Самая грамотная позиция — это помалкивать. Они и так выплачивают компенсацию узникам концлагерей. Если они начнут выступать, то им придется это делать с позиции оправдания нацизма и действий тогдашнего руководства фашисткой Германии, что по местным законам запрещено. Законодательная мера ограничивает дискуссию в Германии в этом ключе», — заявил Морозов.

По словам депутата, попытки переписать историю Второй мировой восточно-европейскими государствами, включая страны Прибалтики, «навеяны определенными русофобскими настроениями», которые транслируются из Вашингтона.

«Как известно, американцам выгодно, чтобы как можно больше было разобщенности на европейском континенте, потому что США умеют очень хорошо извлекать прибыль из нестабильных регионов. Если в Европе будет определенная политическая нестабильность, то тем больше дивидендов получат наши заокеанские партнеры. Я бы призвал польских коллег и прибалтийские государства не поддаваться на эти провокации, а выстраивать наши взаимоотношения на добрососедской основе с учетом взаимных интересов. Совершенно бесперспективно копаться в прошлом и тиражировать взаимную обиду», — сказал депутат.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу. По его словам, Германия одна несет ответственность за преступления Холокоста против человечности. Он заметил, что в последние месяцы предпринимается все больше попыток переписать историю и сделать это совершенно бесчестным образом.