Четыре страны присоединились к решению ЕС о продлении санкций против россиян

Москва, 7 мая. Черногория, Албания, Украина и Норвегия приняли решение о продлении санкций в отношении граждан России, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

В середине марта Европейский союз официально продлил на полгода ограничительные меры в отношении граждан России.

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к этому решению, сообщил Боррель.

«Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — говорится в сообщении.

Кроме того, Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Молдавия присоединились к решению ЕС о продлении на 12 месяцев санкций против бывшего украинского президента Виктора Януковича и еще девяти человек из его окружения.

Евросоюз в 2014 году начал вводить санкции в отношении российских и украинских граждан из-за ситуации вокруг Украины. В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. В последнее время из некоторых стран, входящих в Евросоюз, звучат призывы отменить ограничительные меры против Москвы.