Санкт-Петербург, 7 мая. Жители Петербурга будут обязаны надевать медицинские маски и перчатки при выходе из дома. Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

«Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными. За этим мы будем следить строго и внимательно», — заявил Елин.

По его словам, в ближайшее время власти Петербурга намерены рассмотреть вопрос о возобновлении работы некоторых предприятий, поэтому данная мера позволит снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 3,7 миллиона человек. От коронавируса погибло более 263 тысяч человек.

В России выявлено более 177 тысяч случаев, 1,6 тысячи человек скончались. Более 24 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения заболевания в большинстве регионов РФ действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.