Сенаторы рассказали о мерах поддержки граждан и экономики в регионах во время пандемии

В России на федеральном уровне действуют десятки первоочередных мер поддержки граждан и экономики в период пандемии коронавируса. Среди них — кредитные каникулы, поддержка семей с детьми, адресная помощь малому и среднему предпринимательству. Помимо этого каждый регион вводит дополнительные меры. Например, в Москве собственники жилья освобождены от уплаты взносов на капремонт, в Курской области предпринимателям предоставят отсрочку по арендной плате до конца года, а в Мурманской области выделят субсидии субъектам туриндустрии.

Сенаторы рассказали, как еще власти намерены поддерживать граждан и экономику в субъектах во время пандемии — об этом в материале Федерального агентства новостей.

Как справляется Москва

В Москве, по данным оперативного штаба, на 7 мая зарегистрировано 6703 новых случая заражения коронавирусом, режим самоизоляции продлен до 31 мая, а с 12 мая будет обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах.

Столица, будучи лидером по заболевшим коронавирусом, принимает все необходимые меры поддержки граждан и бизнеса, рассказала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко на пресс-конференции в ТАСС. Она напомнила, что для москвичей временно отменили взимание штрафов и пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ, также временно было запрещено принудительное взыскание ранее возникшей задолженности.

«Кроме того, с 1 апреля по 30 июня собственники жилья в Москве освобождены от уплаты взносов на капремонт, минимум на три месяца продлен срок действия документов, истекающих во время режима всеобщей изоляции. Продлевается срок предоставления документов для получения госуслуг, которые невозможно собрать в условиях действия режима повышенной готовности», — сказала сенатор.

По ее словам, операторы связи согласились не отключать на территории Москвы телефоны и Интернет для пожилых людей даже при нулевом балансе. Сенатор подчеркнула, что меры поддержки, оказываемые гражданам, увеличиваются за счет региональных надбавок. Так, в Москве сумма выплаты для безработных составила 19,5 тыс. рублей. Кроме того, в столице предусмотрены выплаты в 4 тыс. рублей для каждого горожанина старше 65 лет, выплаты имеющим право на маткапитал в размере 5 тыс. рублей, оказание адресной помощи семьям с детьми.

В Пскове ситуация остается стабильной

В Псковской области ситуация с коронавирусом достаточно стабильная — по данным оперативного штаба всего на 7 мая подтверждено 243 случая заражения COVID-19.

Как сообщила сенатор от региона Елена Бибикова, в регионе оказывается помощь семьям с детьми и гражданам, потерявшим работу.

«В Псковской области мы оказываем единоразовую помощь в размере 5 тыс. рублей семьям с детьми с доходом ниже прожиточного минимума. Те семьи, которые имеют право на маткапитал, также продолжают получать выплаты. Есть у нас своя региональная выплата для людей, потерявших работу, однако максимальный размер получают те, кто потерял работу с 1 марта», — рассказала Елена Бибикова.

По словам парламентария, псковские медики, работающие с больными коронавирусом, получают двойную единоразовую выплату, в том числе те сотрудники, которые впервые вышли на работу в медицинскую организацию.

Ярославским школьникам выдают планшеты для обучения

Помимо основных социальных пособий, в Ярославской области помогают семьям с детьми, которые остались без компьютера в период вынужденного дистанционного обучения. Такое решение, по словам сенатора от Ярославской области Игоря Каграманяна, принял глава региона Дмитрий Миронов.

«Школьникам из муниципальных районов области выдадут планшеты с сим-картами с уже оплаченным Интернетом. Это необходимо, чтобы создать равные условия для всех школьников по переходу на дистанционное образование, — сказал сенатор. — Также это станет серьезным подспорьем для подготовки к сдаче ЕГЭ».

По словам Каграманяна, по окончании пандемии планшеты нужно будет вернуть в школы.

Сенатор также отметил, что в непростой ситуации оказались медицинские организации региона. Для того, чтобы обеспечить финансовую устойчивость тех поликлиник и больниц, которые не задействованы в борьбе с коронавирусом, им перечислено 255 млн рублей.

«Пациенты с хроническими заболеваниями должны получать качественную медицинскую помощь. Районные больницы переведены на подушевое финансирование. Закупается необходимое оборудование, для которого привлекается внебюджетное финансирование», — добавил он.

Влияние ГМО на восприимчивость к СOVID-19

Сенатор от Курской области Валерий Рязанский во время доклада призвал исследовать вопрос о влиянии ГМО на иммунную систему человека. По мнению парламентария, в странах, наиболее пострадавших от пандемии СOVID-19, отношение к генетически модифицированным продуктам положительное.

Рязанский убежден, что опасения ученых о том, что пожилые люди будут первыми и наиболее массовыми жертвами пандемии, не оправдались.

«У них за годы сложился иммунитет, потому что они не знали еще, что такое ГМО, и это позволило старшему поколению сейчас выглядеть достаточно прилично, — сказал сенатор. — Это подчеркивают многие ученые».

При этом, по словам Рязанского, большое количество больных коронавирусом — люди среднего возраста и молодежь. В связи с этим парламентарий предлагает ученым исследовать вопрос влияния продукции ГМО на иммунитет, а также на то, как она влияет на заражаемость коронавирусом.

Рязанский также сообщил, что регион отнесся крайне серьезно ко всем мерам поддержки, установленным на федеральном уровне. Например, была введена отсрочка оплаты налогов, перенесена оплата транспортного налога, выданы беспроцентные кредиты, субсидии особо пострадавшим предприятиям малого и среднего бизнеса, оказана дополнительная поддержка по кредитным каникулам. При этом, по словам Рязанского, по решению губернатора в субъекте были введены дополнительные меры. Например, до следующего года предпринимателям предоставят отсрочку по арендной плате.

В Мурманске поддерживают туризм

Власти субъекта уделяют особое внимание поддержке и развитию внутреннего туризма, рассказала сенатор от региона Татьяна Кусайко. Сегодня заповедные уголки Кольского края, которые так манят российских и инностранных туристов, оказались временно не доступны для них. Как пояснила законодатель, в субъекте намерены по окончании карантина поспособствовать возвращению туристов на Север.

«Уже объявлен конкурс на предоставление субсидии субъектам туриндустрии. Выделенные денежные средства можно направить на создание и обустройство гостиничных комплексов, приобретение крупной техники и другое», — сказала Кусайко.

По словам сенатора, мурманские предприятия решили организовать работы по общественно-полезному труду. В результате в регионе может появиться более тысячи новых рабочих мест.

Поддержку получают в регионе медицинские и соцработники.

«В ближайшие дни 1761 медработник в Мурманской области, который принял на себя основной удар в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, получит дополнительные стимулирующие выплаты. Кроме того, в нашем регионе установили ежемесячные выплаты соцработникам, привлеченным к работе с лицами из групп риска по заражению COVID-19», — заключила Татьяна Кусайко.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В России, по последним данным, выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов, выздоровели 23803 человека.