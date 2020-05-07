Лидер «Трезвой России» рассказал о роли ЦРУ в антиалкогольной кампании Горбачева

Санкт-Петербург, 7 мая. Антиалкогольная политика в позднем СССР находилась под влиянием деструктивных проамериканских сил, что делало ее неэффективной. Такое мнение высказал руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Что касается неправильных шагов, их нужно оценивать с точки зрения эффекта от сделанных действий. Можно сказать, что цэрэушная агентура в конце развала Советского Союза присутствовала, и это уже неоспоримо. Мы, конечно, понимаем, что отдельные эпизоды несли провокационный характер, в том числе когда мы говорим о попытках оздоровления нации и наведения порядка в сфере регулирования алкогольного рынка в Советском Союзе», — отметил он.

В то же время лидер «Трезвой России» не согласен с утверждением о том, что антиалкогольная политика Горбачева послужила «последним гвоздем в крышку гроба Советского Союза».

«Все гвозди, вбитые в крышку гроба Советского Союза, — это в первую очередь предательство партийной номенклатуры, которая была выстроена в русле отвращения и нелюбви к советскому строю. Отсюда и развал, и предательство внутри страны, — подчеркнул он. — Ведь почему в 1980-х годах начали бороться с так называемой водочной эпидемией? Потому как ранее отдельная группа партийной номенклатуры решила, что можно благодаря водке поправить бюджет. Мы все помним нефтяной кризис 1970-х годов, когда пошли определенные действия со стороны Саудовской Аравии на мировом рынке. Советский Союз попытался компенсировать поступления в бюджет за счет водки, решив, что на одной копейке, потраченной на ее производство, можно заработать до рубля. Сыграла такая глупая, примитивная жадность».

Хамзаев отметил, что после анализа последствий советские власти ударились в другую крайность.

«Когда прошло десять лет и посчитали человеческие, экономические потери в трудовой части населения — разводы, рождение дефективных детей, — уже тогда пытались впопыхах наводить порядок. И когда пошли действия ограничительного характера, как говорили классики, это было «из крайности в крайность». В итоге мы увидели вырубки виноградников и другие сумасбродные решения, которые никакого отношения к качественному регулированию алкогольного рынка точно не имеют».

В числе эффективных мер для борьбы с пьянством в современной России спикер назвал пропаганду здорового образа жизни, улучшение качества здравоохранения и, как следствие, повышение рождаемости и рост средней продолжительности жизни. Председатель «Трезвой России» оправдал ограничительные меры, вводимые в отдельных регионах страны на время пандемии коронавируса.

«Когда мы говорим, что региональные власти вводят дополнительные [ограничительные ] меры, вы прекрасно понимаете, что они не делают это по доброй воле. Они делают это, потому что видят тот социальный террор, который идет шлейфом за потреблением алкоголя», — подчеркнул Хамзаев.

По его словам, сейчас контрафактный алкоголь можно найти практически в любом российском магазине.

«Я могу это доказать. Мы сходим в магазин в Санкт-Петербурге, и в любом магазине я готов найти контрафактную продукцию. И Росалкогольрегулирование об этом знает», — сказал собеседник ФАН.

Он назвал текущий уровень потребления алкоголя в России чудовищным, вследствие чего каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения.