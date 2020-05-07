АвтоВАЗ запатентовал названия для новых моделей Lada

Москва, 7 мая. Российский автоконцерн АвтоВАЗ запатентовал три названия для новых моделей — это Tensa, Forta и Kayna. Документ с регистрацией появился в открытой базе Роспатента.

Три торговые марки, закрепленные за российским брендом Lada, попали в категорию «автомобили» и «игрушки». Однако пока нельзя на 100% утверждать, что ВАЗ действительно будет использовать данные названия для будущих автоновинок.

Ранее АвтоВАЗ уже зарегистрировал несколько торговых знаков, но пока они не были использованы для автомобилей Lada. Так, в 2012 году заводом была оформлена заявка на названия Lada Fortuna, Ladoga, Svoboda, Slavia и Quanta.

Спустя три года концерн регистрировал еще целый список названий, среди них: Binar, Antiga, XRave, Xcite, Excite, X Path, Expira и Intriga. Помимо этого, АвтоВАЗ получал патент и такие названия, как XRay X, Kam4atka, Kvest и Onega.

Напомним, в конце апреля стало известно, что в ближайшие два года АвтоВАЗ выпустит новое поколение Lada Granta. Новинку создадут на платформа B0. Но обновленная Granta будет больше по габаритам, чем предшественница. Помимо этого, автомобиль оснастят новым рулевым управлением, доработанной подвеской и задними тормозами от Renault Logan.