Сирия, 8 мая. Два турецких солдата погибли во время нападений курдских боевиков в Африне. Протяженность маршрута совместного патрулирования Турции и РФ в Идлибе увеличилась до 15 километров. В Тартус прибыл гуманитарный груз из РФ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: получили подкрепление от ополченцев из Ирака в Дейр-эз-Зоре; пережили нападение неизвестных в Даръа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: укрепляла оборону на линии соприкосновения с САА в южной части Идлиба.

«Дивизия аль-Хамза»: лишилась одного из своих высокопоставленных членов в результате нападения неизвестных на севере Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: заявляли об успешных спецоперациях по поимке террористов ИГ1 в Ракке и Дейр-эз-Зоре; сообщили о вылазках в Африне; понесли потери в результате налетов неизвестных в Ракке.

Протурецкие силы: возобновили артобстрелы укрепрайонов SDF**** в северной части Ракки.

ВС Турции: сообщили о предотвращении нападения РПК в зоне операции «Источник мира».

Международная коалиция: использовала авиацию для нанесения ударов по предполагаемым укрытиям джихадистов ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Российская военная полиция: совместно с ВС Турции осуществила патрулирование на шоссе М-4 в Идлибе.

Провинция Тартус

В минувшие сутки на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) прибыл гуманитарный груз из РФ. По словам начальника штаба материально-технического обеспечения группировки войск Вооруженных Сил РФ в Сирии генерал-майора Андрея Терюхова, 850 тонн гумпомощи были доставлены в порт Тартус на российском контейнеровозе «Спарта-2». Предполагается, что оттуда грузы будут переправлены в другие сирийские провинции для распределения среди нуждающихся жителей.

Провинция Алеппо

В Африне произошли новые вылазки курдских боевиков. В соответствии с заявлением группировки «Силы освобождения Африна», члены которой действуют в рамках операции «Гнев оливок», в результате последних налетов, проведенных на территории кантона, были убиты двое солдат ВС Турции. В то же время погибли и получили ранения несколько протурецких боевиков. По данным информагентства ANF News, также был уничтожен автомобиль союзников Турции.

В одной из тюрем «Демократических сил Сирии» (SDF) был убит недавно задержанный по неизвестным причинам сириец. Новостной портал Al Nour передавал, что инцидент произошел в городе Кобани недалеко от сирийско-турецкой границы.

Провинция Хомс

Вечером появилась информация о вылазке террористов в Сирийской пустыне в районе между городами Ас-Сухна и Аш-Шула на границе с Дейр-эз-Зором. Медиапортал SOHR заявлял о жертвах среди сирийских военнослужащих, однако официального подтверждения эти данные так и не получили.

В то же время Telegram-канал (NovostiDamask) сообщал о гибели старшего лейтенанта Сирийской арабской армии (САА) неподалеку от авиабазы Аш-Шайрат, которая располагается юго-восточнее Хомса. Никаких подробностей о его смерти все еще не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

В восточной части провинции накануне состоялась спецоперация «Демократических сил Сирии» (SDF) и международной коалиции, направленная на уничтожение подпольных групп ИГИЛ1. Военный источник в Telegram (rybar) передавал, что обыски прошли в районе населенного пункта Аз-Зар, на который союзникам указал один из координаторов «спящей ячейки» «Исламского государства»1. Рейды привели к аресту одного из джихадистов, двое других успели активировать на себе пояса смертников, прежде чем были взяты в плен. Отмечалось, что боевые вертолеты США бомбардировали позиции террористов с воздуха.

Однако во второй половине дня вылазки боевиков в зонах контроля SDF продолжились. Так, два курдских боевика погибли под обстрелом джихадистов у города Багуз-Фаукани.

Из Ирака в САР накануне были переброшены подкрепления проправительственного ополченческого формирования «Бригада Имама Али». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что около 200 бойцов прибыли в Дейр-эз-Зор и направились в сторону города Меядин. В то же время Сирийская арабская армия (САА) и Национальные силы обороны****** (NDF) продолжили обследовать местность в районе сирийско-иракской границы.

Сообщалось о междоусобном конфликте в рядах курдских боевиков. Интернет-портал Al Nour передавал, что член SDF застрелил своего бывшего коллегу в районе деревни Аль-Хасан в северной части провинции.

Провинция Даръа

Несмотря на прибытие в провинцию подкреплений Сирийской арабской армии (САА), в Даръа продолжились вылазки неизвестных. Так, по информации новостного агентства SOHR, очередная вылазка произошла у деревни Шаджара западнее административного центра региона. О последствиях налета до сих пор ничего неизвестно. Ни одна из антиправительственных группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

Во второй половине дня в провинцию продолжили прибывать дополнительные подразделения и военная техника САА. Telegram-канал (rybar) передавал, что переброшенные части концентрируются в районе населенных пунктов Аль-Музейриб, Тафас и Аль-Ядуда.

Провинция Идлиб

Вблизи сирийско-турецкой границы произошло убийство одного из высокопоставленных членов группировки «Дивизия аль-Хамза». Боевика по прозвищу Мухаммад Сорани застрелили неизвестные. Сообщалось, что убитый осуществлял нелегальную переправу сирийцев из оккупированных районов «Большого Идлиба» в Турцию. Предполагается, что он стал жертвой междоусобной борьбы исламистов.

Боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» приступили к укреплению оборонительных сооружений на линии соприкосновения с Сирийской арабской армией (САА). В частности, террористы начали возводить окопы в районе Аз-Завия на юге провинции.

На шоссе М-4 состоялось новое совместное патрулирование объединенных сил российской военной полиции и ВС Турции. Обследование местности проходило на участке шоссе между населенными пунктами Ат-Тромбе и Ариха. В результате общая протяженность маршрута составила 15 километров. Перед этим представители турецких сил провели переговоры с членами ХТШ, обсудив готовящиеся во время мониторинга провокации. На этот раз их удалось избежать.

Провинция Ракка

Курдские боевики заявили о проведении успешной спецоперации в окрестностях Ракки. Telegram-канал (rybar) передавал, что неподалеку от города членами курдской «полиции» «Асайиш» был задержан террорист группировки, занимавшийся распределением финансов. Тем не менее позднее в том же районе был убит один из членов «Демократических сил Сирии» (SDF). Кроме того, еще одна вылазка неизвестных, предположительно из числа ИГИЛ, произошла у деревни Майзила, где были застрелены два курдских боевика.

В северной части региона вновь отмечались стычки на линии разграничения курдских бандгрупп и поддерживаемых Анкарой формирований. Новостной портал Al Nour передавал, что несколько членов «демократических сил» погибли под обстрелом союзников Турции.

Минобороны Турции вновь сообщило о предотвращении вылазки курдских боевиков в зоне операции «Источник мира». Отмечалось, что группа террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG) была выявлена на линии разграничения сил. Под огнем турецких военных диверсанты бежали, однако турецким солдатам удалось захватить оставленное ими оружие и боеприпасы.

1 Организация запрещена на территории РФ.