Молодая жена Петросяна отказывается носить обручальное кольцо

Москва, 7 мая. Супруга юмориста Евгения Петросяна объяснила, почему не носит обручальное.

Татьяна Брухунова рассказала своим подписчикам в соцсетях, что после свадьбы с Петросяном не носит обручальное кольцо. По словам девушки, ее отец всю жизнь занимался тяжелым физическим трудом. При этом он никогда не носил обручальное кольцо, так как оно создавало неудобства во время работы, а также могло привести к травме.

«И это не помешало им прожить с мамой 34 года в браке до дня его смерти», — рассказала Брухунова своим подписчикам в Instagram.

Напомним, в 2018 году Евгений Петросян и Елена Степаненко подали иск о разводе и разделе совместно имущества. Артисты состояли в браке на протяжении 30 лет.

Недавно в СМИ появилась информация, что Петросян вновь стал отцом. При этом у юмориста есть взрослая дочь, которая в настоящее время живет в США. После развода Петросяна и Степаненко дочь прервала общение с отцом, встав на сторону матери. В свою очередь Петросян утверждает, что у него были веские причины для развода с Еленой Степаненко. По его словам, ему не за что оправдываться в данной ситуации.